При падении параплана в Ивановской области погибли два человека
По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка пилотирования.
Фото © VK / "ПОЛИЦИЯ 37"
Два человека погибли при падении параплана в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Инцидент произошёл в Юрьевецком районе. Погибшими оказались 56-летний мужчина и 37-летняя женщина. Параплан был их собственным, и план полёта был согласован. По предварительной версии, трагедия произошла из-за ошибки пилотирования. Правоохранители проводят проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате падения дельтаплана в Учалинском районе Башкирии погиб мужчина.
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