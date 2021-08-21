При падении параплана в Ивановской области погибли два человека

Два человека погибли при падении параплана в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошёл в Юрьевецком районе. Погибшими оказались 56-летний мужчина и 37-летняя женщина. Параплан был их собственным, и план полёта был согласован. По предварительной версии, трагедия произошла из-за ошибки пилотирования. Правоохранители проводят проверку.