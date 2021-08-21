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    При падении параплана в Ивановской области погибли два человека

    По предварительной версии, причиной трагедии стала ошибка пилотирования.

    21 августа, 13:50
    <p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/public68301160" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ПОЛИЦИЯ 37"</a></p>

    Фото © VK / "ПОЛИЦИЯ 37"

    Два человека погибли при падении параплана в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

    Инцидент произошёл в Юрьевецком районе. Погибшими оказались 56-летний мужчина и 37-летняя женщина. Параплан был их собственным, и план полёта был согласован. По предварительной версии, трагедия произошла из-за ошибки пилотирования. Правоохранители проводят проверку.

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    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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