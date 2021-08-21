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    В США назвали главные угрозы для американского флота

    В их число вошёл и коронавирус, поэтому всех военнослужащих призвали вакцинироваться.

    21 августа, 13:28
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavy?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Navy</a></p>

    Фото © Twitter / U.S. Navy

    Наибольшую угрозу для американского военно-морского флота несёт Китай. Об этом заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо во время своего обращения к морякам и их семьям.

    "Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться", — говорится в его обращении.

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    Перечисляя другие вызовы американскому флоту, Дель Торо обозначил вопрос культурного разнообразия. Он подчеркнул, что во флоте должно быть одинаково уважительное отношение к представителям любой расы, национальности и религии вне зависимости от обстоятельств. Кроме того, министр призвал военнослужащих вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По его словам, отсутствие прививки влияет на общую боеготовность флота.

    Ранее Лайф рассказывал, что женщине впервые в истории удалось пройти все испытания и завершить программу подготовки морского спецназа в США.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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