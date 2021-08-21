В США назвали главные угрозы для американского флота
В их число вошёл и коронавирус, поэтому всех военнослужащих призвали вакцинироваться.
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Наибольшую угрозу для американского военно-морского флота несёт Китай. Об этом заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо во время своего обращения к морякам и их семьям.
"Пекин нацелен на подрыв нашего военного могущества. Мы не позволим этому случиться", — говорится в его обращении.
Перечисляя другие вызовы американскому флоту, Дель Торо обозначил вопрос культурного разнообразия. Он подчеркнул, что во флоте должно быть одинаково уважительное отношение к представителям любой расы, национальности и религии вне зависимости от обстоятельств. Кроме того, министр призвал военнослужащих вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По его словам, отсутствие прививки влияет на общую боеготовность флота.
Ранее Лайф рассказывал, что женщине впервые в истории удалось пройти все испытания и завершить программу подготовки морского спецназа в США.
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