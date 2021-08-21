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    "Бог ей судья": Отчим рассказал об исчезновении многомиллионного наследства Владислава Галкина

    Незадолго до смерти звезда "Дальнобойщиков" хотел развестись с супругой. Однако после трагедии случился неожиданный поворот.

    21 августа, 13:25
    <p>Владислав Галкин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/922/foto/138784/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинотеатр.ру"</a></p>

    Владислав Галкин. Фото © "Кинотеатр.ру"

    Известный актёр Борис Галкин в программе "Секрет на миллион" поделился со зрителями телеканала НТВ мыслями и подозрениями по поводу внезапной и таинственной пропажи наследства своего пасынка — не менее популярного актёра Владислава Галкина. Звезды "Дальнобойщиков" не стало 11 лет назад.

    Так, по словам Галкина-старшего, незадолго до смерти Владислав намеревался развестись со своей супругой. При этом после трагедии Дарья, похоронив мужа, быстро продала его квартиру, присвоив себе все деньги.

    "Бог ей судья. Крупное наследство Влада пропало. Миллионов семь или восемь рублей", — рассказал Борис Галкин.

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    Напомним, актёр Владислав Галкин, известный миллионам россиян по ролям в сериалах "Дальнобойщики", "Спецназ" и "Мастер и Маргарита", умер на 39-м году жизни 26 февраля 2010 года. Артист скончался в своей квартире, но его тело обнаружили лишь спустя двое суток. Основная причина смерти — остановка сердца, которая, в свою очередь, произошла из-за острого панкреатита.

    А ранее вдова российского актёра и музыканта Петра Мамонова пожаловалась на трудное финансовое положение. Она отметила, что львиная доля расходов приходится на электроэнергию в подмосковном загородном доме, где в последнее время жили супруги, а также на содержание кошек и собак, которых приютил артист.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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