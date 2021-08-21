Известный актёр Борис Галкин в программе "Секрет на миллион" поделился со зрителями телеканала НТВ мыслями и подозрениями по поводу внезапной и таинственной пропажи наследства своего пасынка — не менее популярного актёра Владислава Галкина. Звезды "Дальнобойщиков" не стало 11 лет назад.

Так, по словам Галкина-старшего, незадолго до смерти Владислав намеревался развестись со своей супругой. При этом после трагедии Дарья, похоронив мужа, быстро продала его квартиру, присвоив себе все деньги.

"Бог ей судья. Крупное наследство Влада пропало. Миллионов семь или восемь рублей", — рассказал Борис Галкин.

Напомним, актёр Владислав Галкин, известный миллионам россиян по ролям в сериалах "Дальнобойщики", "Спецназ" и "Мастер и Маргарита", умер на 39-м году жизни 26 февраля 2010 года. Артист скончался в своей квартире, но его тело обнаружили лишь спустя двое суток. Основная причина смерти — остановка сердца, которая, в свою очередь, произошла из-за острого панкреатита.