Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила письма директору-распорядителю МВФ и министру финансов США с требованием заморозить один миллиард долларов, который был выделен из денежных резервов специальных прав заимствования (СДР) в пользу Белоруссии в 2021 году.

"От имени народа Белоруссии, добивающегося демократических перемен в нашей стране, и представляя его интересы в отсутствие законного президента в Белоруссии, я призываю вас принять принципиальное решение и лишить нынешние белорусские власти доступа к выделенным СДР, в том числе путём блокирования их обмена на свободно используемые валюты", — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Тихановской.

Тихановская призывает заморозить СДР до тех пор, пока не пройдут "свободные и справедливые" президентские выборы под международным наблюдением.