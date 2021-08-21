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    Тихановская призвала МВФ заморозить выделенный Белоруссии миллиард долларов

    Она предлагает не давать Минску средства до тех пор, пока не пройдут "свободные и справедливые" президентские выборы под международным наблюдением.

    21 августа, 13:15
    <p>Фото © <a href="https://tsikhanouskaya.org/ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Тихановская с сенаторами Робертом Менендесом и Джимом Ришем</a></p>

    Фото © Светлана Тихановская с сенаторами Робертом Менендесом и Джимом Ришем

    Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила письма директору-распорядителю МВФ и министру финансов США с требованием заморозить один миллиард долларов, который был выделен из денежных резервов специальных прав заимствования (СДР) в пользу Белоруссии в 2021 году.

    "От имени народа Белоруссии, добивающегося демократических перемен в нашей стране, и представляя его интересы в отсутствие законного президента в Белоруссии, я призываю вас принять принципиальное решение и лишить нынешние белорусские власти доступа к выделенным СДР, в том числе путём блокирования их обмена на свободно используемые валюты", — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Тихановской.

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    Тихановская призывает заморозить СДР до тех пор, пока не пройдут "свободные и справедливые" президентские выборы под международным наблюдением.

    Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые на протяжении многих недель проходили каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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