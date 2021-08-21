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    Жителей Крыма и Кубани предупредили о "природном проклятии"

    Самые интенсивные дожди ожидаются на Черноморском побережье сегодня, но к началу следующей недели облачность рассеется, а воздух вновь разогреется.

    21 августа, 13:11
    <p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

    Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

    Жителей Крыма и Кубани предупредили об очередной волне осадков. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Центра погоды "Фобос". Ситуацию близ Черноморского побережья там назвали "погодным проклятьем".

    "Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! <...> Над Крымом и Кубанью в очередной раз обострилась черноморская депрессия. У жителей Анапы и Новороссийска — дежавю. Всего несколько дней прошло с последнего потопа, но в четверг над Причерноморьем вновь разверзлись хляби небесные", — говорится в публикации.

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    Как рассказали в "Фобосе", причиной непогоды стал холодный фронт, пришедший в Россию из Европы. В Причерноморье 30-градусная жара сменится более холодной температурой в районе 23–28 градусов, а солнце затянет тучами. Самые интенсивные дожди ожидаются на Черноморском побережье сегодня, но уже к началу следующей недели облачность рассеется, а воздух вновь разогреется.

    Ранее Лайф сообщал, что власти Приморского края ввели режим повышенной готовности во Владивостоке и Находке из-за штормового удара, который ожидается 22 августа.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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