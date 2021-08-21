Путин примет участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе
В преддверии праздника в ряде регионов страны уже прошли акции, связанные с этим важнейшим государственным символом.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин в День флага, который отмечается 22 августа, примет участие в торжественной церемонии поднятия одного из главных символов страны на Поклонной горе.
"22 августа Владимир Путин в Парке Победы на Поклонной горе примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе Кремля.
А ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке активисты развернули огромный триколор в преддверии Дня флага РФ. Акцию провели в Петропавловске-Камчатском возле стелы "Город воинской славы". Размер полотна они не уточнили, однако, судя по кадрам с мероприятия, его площадь составляет более десяти квадратных метров.
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