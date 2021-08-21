Путин примет участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

Президент России Владимир Путин в День флага, который отмечается 22 августа, примет участие в торжественной церемонии поднятия одного из главных символов страны на Поклонной горе.

"22 августа Владимир Путин в Парке Победы на Поклонной горе примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе Кремля.