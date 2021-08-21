Евросоюз заморозит экономическую помощь Афганистану в 1 миллиард евро
Объёмы гуманитарной поддержки страны, наоборот, увеличатся и превысят запланированные траты.
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Европейский союз заморозит экономическую помощь Афганистану в размере 1 миллиарда евро на ближайшие семь лет. Решение будет изменено лишь в том случае, если представители "Талибана"* начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин, заявила Урсула Фон Дер Ляйнен после посещения расположенного в Испании центра временного приёма афганских беженцев.
Одновременно с этим планируется расширить объёмы гуманитарной помощи для страны. Они составят сумму, которая превышает запланированные 57 миллионов евро.
"Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных 57 миллионов евро, конкретные предложения скоро последуют", — объявила Фон Дер Ляйнен.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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