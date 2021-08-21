Евросоюз заморозит экономическую помощь Афганистану в 1 миллиард евро

Европейский союз заморозит экономическую помощь Афганистану в размере 1 миллиарда евро на ближайшие семь лет. Решение будет изменено лишь в том случае, если представители "Талибана"* начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин, заявила Урсула Фон Дер Ляйнен после посещения расположенного в Испании центра временного приёма афганских беженцев.