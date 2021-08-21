Путин обсудит с членами "Единой России" инициативы в предвыборную программу партии
Также завтра глава государства примет участие в торжественной церемонии поднятия флага РФ на Поклонной горе.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 22 августа планирует обсудить с членами "Единой России" предложения граждан страны по усовершенствованию программы партии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Глава государства встретится с представителями партии "Единая Россия". Планируется обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с гражданами", — указано в сообщении.
Также завтра глава государства примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в честь Дня государственного флага РФ. Мероприятие пройдёт в Парке Победы на Поклонной горе.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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