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    Путин обсудит с членами "Единой России" инициативы в предвыборную программу партии

    Также завтра глава государства примет участие в торжественной церемонии поднятия флага РФ на Поклонной горе.

    21 августа, 12:52
    <p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/56478/photos/51908" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

    Президент России Владимир Путин 22 августа планирует обсудить с членами "Единой России" предложения граждан страны по усовершенствованию программы партии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    "Глава государства встретится с представителями партии "Единая Россия". Планируется обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с гражданами", — указано в сообщении.

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    Также завтра глава государства примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в честь Дня государственного флага РФ. Мероприятие пройдёт в Парке Победы на Поклонной горе.

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    Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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