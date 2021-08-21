Путин обсудит с членами "Единой России" инициативы в предвыборную программу партии

Президент России Владимир Путин 22 августа планирует обсудить с членами "Единой России" предложения граждан страны по усовершенствованию программы партии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава государства встретится с представителями партии "Единая Россия". Планируется обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с гражданами", — указано в сообщении.