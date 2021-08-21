Соболев в третьем матче подряд не попал в стартовый состав "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев не попал в стартовый состав команды на матч пятого тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Об этом сообщается в твиттере столичного клуба.

24-летний футболист остался на скамейке запасных в третьей встрече подряд. Ранее он выходил на замену в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:2) и в игре четвёртого тура РПЛ против екатеринбургского "Урала" (1:0).

В последний раз Соболев выходил на поле с первых минут 7 августа в матче третьего тура чемпионата России против "Нижнего Новгорода" (1:2).