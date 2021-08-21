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    Соболев в третьем матче подряд не попал в стартовый состав "Спартака"

    На прошлой неделе красно-белые продлили контракт с нападающим до мая 2026 года.

    21 августа, 12:30
    <p>Фото © ФК "Спартак"</p>

    Фото © ФК "Спартак"

    Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев не попал в стартовый состав команды на матч пятого тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Об этом сообщается в твиттере столичного клуба.

    24-летний футболист остался на скамейке запасных в третьей встрече подряд. Ранее он выходил на замену в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:2) и в игре четвёртого тура РПЛ против екатеринбургского "Урала" (1:0).

    В последний раз Соболев выходил на поле с первых минут 7 августа в матче третьего тура чемпионата России против "Нижнего Новгорода" (1:2).

    На прошлой неделе красно-белые продлили контракт с нападающим до мая 2026 года. Всего нападающий провёл за "Спартак" 43 матча, забил 19 голов и сделал шесть результативных передач.

    Стал известен размер зарплаты Соболева в "Спартаке"

    Стал известен размер зарплаты Соболева в "Спартаке"

    Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Соболева в расширенный состав национальной команды перед сентябрьскими матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Своё решение специалист объяснил отсутствием игровой практики у форварда.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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