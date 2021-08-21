Соболев в третьем матче подряд не попал в стартовый состав "Спартака"
На прошлой неделе красно-белые продлили контракт с нападающим до мая 2026 года.
Фото © ФК "Спартак"
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев не попал в стартовый состав команды на матч пятого тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Об этом сообщается в твиттере столичного клуба.
24-летний футболист остался на скамейке запасных в третьей встрече подряд. Ранее он выходил на замену в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:2) и в игре четвёртого тура РПЛ против екатеринбургского "Урала" (1:0).
Наш стартовый состав на сегодня 🔴⚪️#АрсеналСпартак 🔜 pic.twitter.com/zDA2HjcYVZ— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 21, 2021
В последний раз Соболев выходил на поле с первых минут 7 августа в матче третьего тура чемпионата России против "Нижнего Новгорода" (1:2).
На прошлой неделе красно-белые продлили контракт с нападающим до мая 2026 года. Всего нападающий провёл за "Спартак" 43 матча, забил 19 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Соболева в расширенный состав национальной команды перед сентябрьскими матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Своё решение специалист объяснил отсутствием игровой практики у форварда.
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