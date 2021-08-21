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    "Это существо преследует меня": Чемпионка мира по синхронному плаванию Субботина рассказала об угрозах в соцсетях

    Спортсменка пропустила Олимпийские игры в Токио из-за травмы барабанной перепонки и последующей операции.

    21 августа, 11:46
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSAN0lmMKJV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">varechka_subbotina21</a></p>

    Фото © Instagram / varechka_subbotina21

    Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию — россиянка Варвара Субботина рассказала, что в течение двух лет ей в соцсетях поступают угрозы от незнакомца, представляющегося Леоном Стэнсфилдом. Об этом она написала в своём инстаграме.

    "На протяжении двух лет это существо (даже не могу назвать его человеком) преследует меня, написывает мне, моей семье и моим друзьям угрозы… Я уже не знаю, что делать… Может, кто знает, в какие инстанции можно обратиться? Последнее время мне часто присылают домой цветы! И вот одна из доставок была от него... После того как я увидела записку, мне стало страшно!" — заявила Субботина.

    20-летняя спортсменка выиграла две золотые медали на чемпионате мира 2019 года в южнокорейском Кванжу. Она первенствовала в произвольной программе в группе и в произвольной программе в комбинации.

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    Также в активе Субботиной три победы на чемпионатах Европы. Олимпийские игры в Токио она пропустила из-за травмы барабанной перепонки и последующей операции.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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