"Это существо преследует меня": Чемпионка мира по синхронному плаванию Субботина рассказала об угрозах в соцсетях
Спортсменка пропустила Олимпийские игры в Токио из-за травмы барабанной перепонки и последующей операции.
Фото © Instagram / varechka_subbotina21
Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию — россиянка Варвара Субботина рассказала, что в течение двух лет ей в соцсетях поступают угрозы от незнакомца, представляющегося Леоном Стэнсфилдом. Об этом она написала в своём инстаграме.
"На протяжении двух лет это существо (даже не могу назвать его человеком) преследует меня, написывает мне, моей семье и моим друзьям угрозы… Я уже не знаю, что делать… Может, кто знает, в какие инстанции можно обратиться? Последнее время мне часто присылают домой цветы! И вот одна из доставок была от него... После того как я увидела записку, мне стало страшно!" — заявила Субботина.
20-летняя спортсменка выиграла две золотые медали на чемпионате мира 2019 года в южнокорейском Кванжу. Она первенствовала в произвольной программе в группе и в произвольной программе в комбинации.
Также в активе Субботиной три победы на чемпионатах Европы. Олимпийские игры в Токио она пропустила из-за травмы барабанной перепонки и последующей операции.
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