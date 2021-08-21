Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию — россиянка Варвара Субботина рассказала, что в течение двух лет ей в соцсетях поступают угрозы от незнакомца, представляющегося Леоном Стэнсфилдом. Об этом она написала в своём инстаграме.

"На протяжении двух лет это существо (даже не могу назвать его человеком) преследует меня, написывает мне, моей семье и моим друзьям угрозы… Я уже не знаю, что делать… Может, кто знает, в какие инстанции можно обратиться? Последнее время мне часто присылают домой цветы! И вот одна из доставок была от него... После того как я увидела записку, мне стало страшно!" — заявила Субботина.