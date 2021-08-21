Составлен топ-5 самых популярных корейских машин в России в 2021 году

В первой половине 2021 года 25% от всех проданных новых легковых машин в России составили корейские бренды — примерно 200 тысяч автомобилей. По данным экспертов "Автостата", это на 37,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Самым популярным автомобилем стал "Киа-Рио" стоимостью от 920 тысяч рублей — спрос на эту модель за полгода вырос на 24% — до 44,8 тысячи автомобилей. Второе место занял кроссовер "Хёндай-Крета" — спрос увеличился на 31% — до 38,8 тысячи машин по цене от 1,26 миллиона рублей.

Тройку лидеров завершает "Хёндай-Солярис" — его продажи выросли на 82%, это около 33,5 тысячи машин. Стоимость седана начинается от 991 тысячи рублей. Четвёртое и пятое места заняли премиальный седан "Киа К5" и кроссовер "Киа-Спортейдж".