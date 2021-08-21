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    В Бурятии объявили вознаграждение за помощь в поимке беглецов из психбольницы

    Ранее сообщалось, что полицейским удалось поймать двоих заключённых. На свободе остаются ещё пятеро.

    21 августа, 11:27
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Правительство Бурятии объявило вознаграждение за информацию о сбежавших из психоневрологического диспансера в посёлке Новая Брянь заключённых. Об этом сообщила пресс-служба администрации республики.

    "За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов, объявлено вознаграждение", — говорится в сообщении.

    Лайф публикует фото сбежавших из психбольницы в Бурятии осуждённых

    Лайф публикует фото сбежавших из психбольницы в Бурятии осуждённых

    Напомним, инцидент произошёл сегодня в 13:30 по местному времени. После прогулки несколько заключённых ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Позже двоих из них поймали. Всего беглецов было семеро. Все они находились в психбольнице на принудительном лечении.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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