РПЛ вынесла предупреждения о состоянии газона на четырёх аренах

Российская премьер-лига вынесла грозненскому "Ахмату" и "Сочи" предупреждения в связи с состоянием газона на стадионах клубов. Действие сертификатов домашних арен казанского "Рубина" и "Ростова" временно приостановлено. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

"Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них Лиге. Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации", — говорится в сообщении пресс-службы Премьер-лиги.

Арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей чемпионата России на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ. При этом инспекционный контроль должен быть проведён не позднее чем за десять дней до даты соответствующего матча.