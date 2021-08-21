РПЛ вынесла предупреждения о состоянии газона на четырёх аренах
Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах страны и Поволжье.
"Ростов-арена". Фото © ФК "Ростов"
Российская премьер-лига вынесла грозненскому "Ахмату" и "Сочи" предупреждения в связи с состоянием газона на стадионах клубов. Действие сертификатов домашних арен казанского "Рубина" и "Ростова" временно приостановлено. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
"Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них Лиге. Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации", — говорится в сообщении пресс-службы Премьер-лиги.
Арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей чемпионата России на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ. При этом инспекционный контроль должен быть проведён не позднее чем за десять дней до даты соответствующего матча.
Ближайшие домашние матчи "Ростова" и "Рубина" запланированы на середину сентября. Ростовский клуб должен принять "Краснодар", а казанская команда — екатеринбургский "Урал". Точные даты проведения встреч пока не определены.
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