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    РПЛ вынесла предупреждения о состоянии газона на четырёх аренах

    Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах страны и Поволжье.

    21 августа, 11:20
    <p>"Ростов-арена". Фото © ФК "Ростов"</p>

    "Ростов-арена". Фото © ФК "Ростов"

    Российская премьер-лига вынесла грозненскому "Ахмату" и "Сочи" предупреждения в связи с состоянием газона на стадионах клубов. Действие сертификатов домашних арен казанского "Рубина" и "Ростова" временно приостановлено. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

    "Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них Лиге. Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации", — говорится в сообщении пресс-службы Премьер-лиги.

    Арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей чемпионата России на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ. При этом инспекционный контроль должен быть проведён не позднее чем за десять дней до даты соответствующего матча.

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    Ближайшие домашние матчи "Ростова" и "Рубина" запланированы на середину сентября. Ростовский клуб должен принять "Краснодар", а казанская команда — екатеринбургский "Урал". Точные даты проведения встреч пока не определены.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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