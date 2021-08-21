"Очень вкусная еда": Главный тренер "Ахмата" рассказал, как Яя Туре "проставился" в клубе
Знаменитый футболист в июне вошёл в тренерский штаб грозненской команды.
Яя Туре. Фото © ФК "Ахмат"
Главный тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал, что его помощник Яя Туре накануне "проставлялся". Это было связано с тем, что ивуарийцу удалось быстро освоиться в команде, сообщает "Матч ТВ".
Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре вошёл в тренерский штаб "Ахмата" в июне. Всю свою зарплату он переводит на благотворительность.
"Влился в коллектив, освоился, решил неформально отпраздновать. Всю зарплату он перечисляет в Фонд помощи детям Чечни, но есть ещё премиальные — тоже повод. Что такое "проставиться" в Грозном в исполнении ивуарийца-мусульманина? Очень вкусная еда, множество лимонадов и коктейлей всех цветов радуги, приятное общение в уютном кафе", — сказал Талалаев.
Яя Туре завершил футбольную карьеру в прошлом году. Ранее он становился победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании в составе "Барселоны", также трижды выигрывал Английскую премьер-лигу с "Манчестер Сити".
С 2004 по 2015 год полузащитник выступал за сборную Кот-д'Ивуара, забив в 101 матче 19 голов. В 2015-м он в ранге капитана команды привёл её к титулу победителя Кубка Африки.
С февраля 2021 года Яя Туре работал помощником главного тренера донецкого "Олимпика", выступающего в Украинской премьер-лиге.
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