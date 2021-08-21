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    "Очень вкусная еда": Главный тренер "Ахмата" рассказал, как Яя Туре "проставился" в клубе

    Знаменитый футболист в июне вошёл в тренерский штаб грозненской команды.

    21 августа, 11:05
    <p>Яя Туре. Фото © ФК "Ахмат"</p>

    Яя Туре. Фото © ФК "Ахмат"

    Главный тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал, что его помощник Яя Туре накануне "проставлялся". Это было связано с тем, что ивуарийцу удалось быстро освоиться в команде, сообщает "Матч ТВ".

    Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре вошёл в тренерский штаб "Ахмата" в июне. Всю свою зарплату он переводит на благотворительность.

    "Влился в коллектив, освоился, решил неформально отпраздновать. Всю зарплату он перечисляет в Фонд помощи детям Чечни, но есть ещё премиальные — тоже повод. Что такое "проставиться" в Грозном в исполнении ивуарийца-мусульманина? Очень вкусная еда, множество лимонадов и коктейлей всех цветов радуги, приятное общение в уютном кафе", сказал Талалаев.

    Новый тренер "Ахмата" Яя Туре будет переводить всю зарплату на благотворительность

    Новый тренер "Ахмата" Яя Туре будет переводить всю зарплату на благотворительность

    Яя Туре завершил футбольную карьеру в прошлом году. Ранее он становился победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании в составе "Барселоны", также трижды выигрывал Английскую премьер-лигу с "Манчестер Сити".

    С 2004 по 2015 год полузащитник выступал за сборную Кот-д'Ивуара, забив в 101 матче 19 голов. В 2015-м он в ранге капитана команды привёл её к титулу победителя Кубка Африки.

    С февраля 2021 года Яя Туре работал помощником главного тренера донецкого "Олимпика", выступающего в Украинской премьер-лиге.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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