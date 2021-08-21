Названы причины массового задержания прихожан мечети в Котельниках

Визит правоохранителей в мечеть в подмосковных Котельниках и задержание около 600 прихожан было связано с поиском нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов", — уточнил собеседник агентства.