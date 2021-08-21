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    Названы причины массового задержания прихожан мечети в Котельниках

    Иностранных граждан отправили в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты, на данный момент всех задержанных отпустили.

    21 августа, 11:16
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Визит правоохранителей в мечеть в подмосковных Котельниках и задержание около 600 прихожан было связано с поиском нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    "Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов", — уточнил собеседник агентства.

    У некоторых из массово задержанных прихожан подмосковной мечети взяли образцы ДНК

    У некоторых из массово задержанных прихожан подмосковной мечети взяли образцы ДНК

    Ранее Лайф сообщал, что в Московской области в городе Котельники около 600 человек задержали в мечети. Россиян отпустили после проверки паспортов, а иностранных граждан отвезли в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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