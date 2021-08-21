Названы причины массового задержания прихожан мечети в Котельниках
Иностранных граждан отправили в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты, на данный момент всех задержанных отпустили.
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Визит правоохранителей в мечеть в подмосковных Котельниках и задержание около 600 прихожан было связано с поиском нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов", — уточнил собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что в Московской области в городе Котельники около 600 человек задержали в мечети. Россиян отпустили после проверки паспортов, а иностранных граждан отвезли в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты.
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