Токаев рассказал о союзнических отношениях России и Казахстана

Отношения между Россией и Казахстаном являются союзническими и приобретают особое значение на фоне событий в Афганистане. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.

"Казахстан и Россия являются союзниками, мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более, вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства, динамично", — отметил Токаев.

По словам президента Казахстана, 70% двухстороннего товарооборота приходится на сопредельные регионы обеих стран. Также государства координируют политику безопасности в контексте афганской проблематики. Это направление становится всё более актуальным. Как заявил Токаев, он хотел бы ознакомиться с точкой зрения Путина на происходящее "в этой многострадальной стране".

"Действительно, мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблем безопасности. И эта проблема становится всё более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане", — заявил президент Казахстана.