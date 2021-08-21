Токаев рассказал о союзнических отношениях России и Казахстана
Он подчеркнул, что страны сотрудничают по проблемам безопасности на фоне ситуации в Афганистане.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Отношения между Россией и Казахстаном являются союзническими и приобретают особое значение на фоне событий в Афганистане. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.
"Казахстан и Россия являются союзниками, мы постоянно работаем по всем вопросам повестки дня, будь это международная повестка дня, проблемы безопасности, тем более, вопросы двустороннего сотрудничества. Отрадно, что отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства, динамично", — отметил Токаев.
По словам президента Казахстана, 70% двухстороннего товарооборота приходится на сопредельные регионы обеих стран. Также государства координируют политику безопасности в контексте афганской проблематики. Это направление становится всё более актуальным. Как заявил Токаев, он хотел бы ознакомиться с точкой зрения Путина на происходящее "в этой многострадальной стране".
"Действительно, мы постоянно координируем нашу политику в отношении проблем безопасности. И эта проблема становится всё более значимой в контексте того, что происходит в Афганистане", — заявил президент Казахстана.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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