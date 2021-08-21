Летящий из Волгограда в Москву пассажирский самолёт подал сигнал бедствия
Отмечается, что воздушное судно должно приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.
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Пассажирский самолёт рейсом Волгоград — Москва подал сигнал бедствия по неизвестной причине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Самолёт рейсом Волгоград — Москва, находящийся в воздухе, подал сигнал бедствия", — уточнил собеседник агентства.
Воздушное судно должно приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.
Ранее в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолёта Ил-112В. Очевидцы сняли момент крушения на видео, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Экипаж состоял из трёх человек: лётчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.
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