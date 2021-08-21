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    Летящий из Волгограда в Москву пассажирский самолёт подал сигнал бедствия

    Отмечается, что воздушное судно должно приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.

    21 августа, 11:07
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    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Пассажирский самолёт рейсом Волгоград — Москва подал сигнал бедствия по неизвестной причине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    "Самолёт рейсом Волгоград — Москва, находящийся в воздухе, подал сигнал бедствия", — уточнил собеседник агентства.

    Воздушное судно должно приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.

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    Авторы
    Алёна Темирчиева
    Алёна Темирчиева

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