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    Меркель назвала имя своего преемника на посту канцлера Германии

    Она отметила, что этот политик уделяет большое внимание людям и умеет "наводить мосты" между ними.

    21 августа, 10:57
    <p>Фото © Carsten Koall-Pool / Getty Images</p>

    Фото © Carsten Koall-Pool / Getty Images

    Действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в качестве своего преемника хотела бы видеть председателя Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Она напомнила, что предстоящие в ФРГ выборы будут первыми с 1994 года, когда действующий канцлер не станет принимать в них участие.

    "За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем 50 лет. Это повод бороться, чтобы за этими годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером ФРГ", — сказала Меркель, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине.

    Она отметила, что ценит личные качества Лашета, в частности большое внимание к достоинству людей и умение строить мосты между ними.

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    Напомним, полномочия Ангелы Меркель истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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