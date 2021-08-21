Меркель назвала имя своего преемника на посту канцлера Германии

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в качестве своего преемника хотела бы видеть председателя Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Она напомнила, что предстоящие в ФРГ выборы будут первыми с 1994 года, когда действующий канцлер не станет принимать в них участие.

"За 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем 50 лет. Это повод бороться, чтобы за этими годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером ФРГ", — сказала Меркель, выступая на предвыборном мероприятии в Берлине.

Она отметила, что ценит личные качества Лашета, в частности большое внимание к достоинству людей и умение строить мосты между ними.