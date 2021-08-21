Киркоров появился на "Новой волне" с сумкой за 2,5 млн и загадочной спутницей

Певец Филипп Киркоров на открытии конкурса "Новая волна" в Сочи похвастался сумкой от Louis Vuitton за 2,5 миллиона рублей и кошельком-морковкой за 100 тысяч рублей. При этом сопровождала поп-короля загадочная спутница.

Как пишет "НеМалахов", дорогостоящую сумку певцу подарила его спутница. Имя женщины не уточняется, но она якобы давно увлечена творчеством Киркорова. Поклонница даже преследовала исполнителя на различных светских тусовках, признавалась ему в любви и просила "благословения" на желание стать певицей, что шокировало поп-короля. У поклонницы, оказавшейся с её слов "психологом и "мастером разборов", имеются финансовые ресурсы, которые позволили ей "купить эфиры со всеми топовым звёздами" и подарить столь дорогой аксессуар своему кумиру.