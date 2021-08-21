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    Киркоров появился на "Новой волне" с сумкой за 2,5 млн и загадочной спутницей

    Поклонница ранее преследовала артиста и просила у него благословение на поп-карьеру.

    21 августа, 10:54
    <p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fkirkorov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

    Фото © Instagram/fkirkorov

    Певец Филипп Киркоров на открытии конкурса "Новая волна" в Сочи похвастался сумкой от Louis Vuitton за 2,5 миллиона рублей и кошельком-морковкой за 100 тысяч рублей. При этом сопровождала поп-короля загадочная спутница.

    "Мой самолёт – символ объединения стран и народов на главном фестивале", — написал Киркоров в "Инстаграме".

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    Как пишет "НеМалахов", дорогостоящую сумку певцу подарила его спутница. Имя женщины не уточняется, но она якобы давно увлечена творчеством Киркорова. Поклонница даже преследовала исполнителя на различных светских тусовках, признавалась ему в любви и просила "благословения" на желание стать певицей, что шокировало поп-короля. У поклонницы, оказавшейся с её слов "психологом и "мастером разборов", имеются финансовые ресурсы, которые позволили ей "купить эфиры со всеми топовым звёздами" и подарить столь дорогой аксессуар своему кумиру.

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    Ранее стало известно, что за совместное фото с Филиппом Киркоровым пользователи "Инстаграма" затравили украинского телеведущего Владимира Остапчука.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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