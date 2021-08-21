Киркоров появился на "Новой волне" с сумкой за 2,5 млн и загадочной спутницей
Поклонница ранее преследовала артиста и просила у него благословение на поп-карьеру.
Фото © Instagram/fkirkorov
Певец Филипп Киркоров на открытии конкурса "Новая волна" в Сочи похвастался сумкой от Louis Vuitton за 2,5 миллиона рублей и кошельком-морковкой за 100 тысяч рублей. При этом сопровождала поп-короля загадочная спутница.
"Мой самолёт – символ объединения стран и народов на главном фестивале", — написал Киркоров в "Инстаграме".
Как пишет "НеМалахов", дорогостоящую сумку певцу подарила его спутница. Имя женщины не уточняется, но она якобы давно увлечена творчеством Киркорова. Поклонница даже преследовала исполнителя на различных светских тусовках, признавалась ему в любви и просила "благословения" на желание стать певицей, что шокировало поп-короля. У поклонницы, оказавшейся с её слов "психологом и "мастером разборов", имеются финансовые ресурсы, которые позволили ей "купить эфиры со всеми топовым звёздами" и подарить столь дорогой аксессуар своему кумиру.
Ранее стало известно, что за совместное фото с Филиппом Киркоровым пользователи "Инстаграма" затравили украинского телеведущего Владимира Остапчука.
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