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    Путин заявил о непрерывных контактах России и Казахстана

    Глава государства также отметил, что страны активно сотрудничают в международных организациях. По всем направлениям, как он указал, есть "хорошее продвижение вперёд".

    21 августа, 11:01
    <p>Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66419" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

    Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото © Kremlin.ru

    Россия и Казахстан контактируют на очень высоком уровне и по всем направлениям. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече в Москве с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.

    "У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме на очень высоком уровне и по всем направлениям: это и парламентское измерение, и правительственное", — подчеркнул российский президент.

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    Путин также отметил, что страны активно сотрудничают в международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический совет. По всем направлениям, как указал глава государства, есть "хорошее продвижение вперёд".

    В свою очередь Токаев подчеркнул, что РФ и Казахстан постоянно координируют политику по проблемам безопасности и это обретает особую значимость на фоне того, что в данный момент происходит в Афганистане.

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    Прямо сейчас в Москве проходят переговоры президентов России и Казахстана. Лидеры двух стран планируют обсудить ключевые вопросы развития межгосударственных отношений стратегического партнёрства и союзничества. Кроме того, Путин и Токаев рассмотрят ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учётом ситуации в Афганистане.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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