Путин заявил о непрерывных контактах России и Казахстана
Глава государства также отметил, что страны активно сотрудничают в международных организациях. По всем направлениям, как он указал, есть "хорошее продвижение вперёд".
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото © Kremlin.ru
Россия и Казахстан контактируют на очень высоком уровне и по всем направлениям. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече в Москве с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.
"У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме на очень высоком уровне и по всем направлениям: это и парламентское измерение, и правительственное", — подчеркнул российский президент.
Путин также отметил, что страны активно сотрудничают в международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический совет. По всем направлениям, как указал глава государства, есть "хорошее продвижение вперёд".
В свою очередь Токаев подчеркнул, что РФ и Казахстан постоянно координируют политику по проблемам безопасности и это обретает особую значимость на фоне того, что в данный момент происходит в Афганистане.
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Прямо сейчас в Москве проходят переговоры президентов России и Казахстана. Лидеры двух стран планируют обсудить ключевые вопросы развития межгосударственных отношений стратегического партнёрства и союзничества. Кроме того, Путин и Токаев рассмотрят ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учётом ситуации в Афганистане.
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