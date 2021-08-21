Путин заявил о непрерывных контактах России и Казахстана

Россия и Казахстан контактируют на очень высоком уровне и по всем направлениям. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече в Москве с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.

"У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме на очень высоком уровне и по всем направлениям: это и парламентское измерение, и правительственное", — подчеркнул российский президент.

Путин также отметил, что страны активно сотрудничают в международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический совет. По всем направлениям, как указал глава государства, есть "хорошее продвижение вперёд".

В свою очередь Токаев подчеркнул, что РФ и Казахстан постоянно координируют политику по проблемам безопасности и это обретает особую значимость на фоне того, что в данный момент происходит в Афганистане.