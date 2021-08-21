Из-за проблем с работой банков в Кабуле закрылись все обменные пункты

В Кабуле закрылись все городские обменные пункты. Причиной тому стали проблемы в работе Центрального банка Афганистана, сообщили в Совете работников обменных пунктов.

"Доводим до сведения соотечественников, что деятельность обменных пунктов будет возобновлена лишь после того, как будут решены проблемы Центрального банка и частных банков", — сообщили в Совете.

Стоит отметить, что на официальной странице Центробанка Афганистана активность в последний раз наблюдалась 15 августа — в тот же день, когда боевики радикального движения "Талибан"* вошли в город и объявили о контроле над всеми территориями страны.

Напомним, после того как талибы вплотную подошли к Кабулу, глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, посеяв в столице сильную панику. Люди пытались бежать из города, для некоторых эти попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.