Подавший сигнал бедствия пассажирский самолёт сел в Шереметьево

Пассажирский самолёт рейсом Волгоград — Москва, подавший сигнал бедствия, благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Ранее СМИ сообщали, что во время пролёта Тамбовской области судно резко снизилось и подало сигнал бедствия. По некоторым данным, на борту могла произойти разгерметизация. Однако эта информация не подтвердилась.