Подавший сигнал бедствия пассажирский самолёт сел в Шереметьево
Ранее СМИ сообщали, что во время пролёта Тамбовской области судно резко снизилось.
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Пассажирский самолёт рейсом Волгоград — Москва, подавший сигнал бедствия, благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
Ранее СМИ сообщали, что во время пролёта Тамбовской области судно резко снизилось и подало сигнал бедствия. По некоторым данным, на борту могла произойти разгерметизация. Однако эта информация не подтвердилась.
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