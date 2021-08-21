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    Подавший сигнал бедствия пассажирский самолёт сел в Шереметьево

    Ранее СМИ сообщали, что во время пролёта Тамбовской области судно резко снизилось.

    21 августа, 11:44
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Пассажирский самолёт рейсом Волгоград — Москва, подавший сигнал бедствия, благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

    Ранее СМИ сообщали, что во время пролёта Тамбовской области судно резко снизилось и подало сигнал бедствия. По некоторым данным, на борту могла произойти разгерметизация. Однако эта информация не подтвердилась.

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    Авторы
    Алёна Темирчиева
    Алёна Темирчиева

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