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    Минобороны РФ: Учения "Запад-2021" научат НАТО не беспокоить "русского медведя"

    Манёвры пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. В их ходе будет массово применяться авиация.

    21 августа, 11:36
    <p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

    Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

    Стратегические учения "Запад-2021" покажут западным партнёрам РФ бесперспективность наращивания своих военных мощностей возле границы с РФ в районе Калининградской области. Об этом заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС России Андрей Картаполов.

    "Они хотят нам сказать, что существует проекция военного блока для калиниградского анклава, чтобы мы это чувствовали и понимали. Полагаю, что в ходе учений "Запад-2021" мы ещё раз попытаемся нашим партнёрам показать, что не нужно беспокоить русского медведя", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

    Он напомнил, что группировка ВС РФ в Калининградской области и Балтийский флот самодостаточны и способны к выполнению задач по предназначению. В частности, современные средства вооружённой борьбы, которыми обладает Балтийский флот, существенно увеличивают его возможности как по дальности, так и по поражению.

    Литва пригласит союзников по НАТО проследить за российско-белорусскими учениями "Запад-2021"

    Литва пригласит союзников по НАТО проследить за российско-белорусскими учениями "Запад-2021"

    Напомним, что учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Основная цель тренировки состоит в слаженной отработке военнослужащими возможных вариантов обострения военно-политической обстановки. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что во время манёвров будет массово применяться авиация. На этом фоне в МО Украины заявили, что уже готовят план на случай "широкомасштабного вторжения".

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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