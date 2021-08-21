НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    СКА победил "Металлург" и гарантировал себе место в финале хоккейного турнира в Казани

    Единственную шайбу во втором периоде забросил нападающий петербургского клуба Антон Бурдасов.

    21 августа, 12:08
    <p>Фото © ХК СКА</p>

    Фото © ХК СКА

    Петербургский СКА выиграл у магнитогорского "Металлурга" в матче предсезонного турнира "Кубок чемпионов" в Казани. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды с берегов Невы.

    Единственную шайбу на 34-й минуте забросил нападающий СКА Антон Бурдасов. Ему ассистировали Линден Вей и Ярослав Дыбленко. Голкипер петербургского клуба Александр Самонов отразил все броски соперников.

    "Хорошая, боевая игра была. Здорово Самонов её провёл, неплохо играли в обороне. Такие матчи тоже надо уметь играть. Очень рады, что выиграли", заявил после матча главный тренер СКА Валерий Брагин.

    Хоккеисты "Салавата Юлаева" победили СКА на турнире в Казани

    Хоккеисты "Салавата Юлаева" победили СКА на турнире в Казани

    СКА набрал четыре очка, вышел в лидеры турнира и гарантировал себе место в финале. Шансы на участие в решающем матче также сохраняют казанский "Ак Барс" (три балла) и уфимский "Салават Юлаев" (два очка), которые вечером проведут очную встречу.

    Регулярный чемпионат КХЛ нового сезона начнётся 1 сентября матчем за Кубок Открытия между омским "Авангардом" и столичным ЦСКА. Встреча состоится на льду "Арены Балашиха", где "Авангард" проводит домашние игры во время строительства нового стадиона в Омске.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1