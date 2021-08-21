СКА победил "Металлург" и гарантировал себе место в финале хоккейного турнира в Казани

Петербургский СКА выиграл у магнитогорского "Металлурга" в матче предсезонного турнира "Кубок чемпионов" в Казани. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды с берегов Невы.

Единственную шайбу на 34-й минуте забросил нападающий СКА Антон Бурдасов. Ему ассистировали Линден Вей и Ярослав Дыбленко. Голкипер петербургского клуба Александр Самонов отразил все броски соперников.

"Хорошая, боевая игра была. Здорово Самонов её провёл, неплохо играли в обороне. Такие матчи тоже надо уметь играть. Очень рады, что выиграли", — заявил после матча главный тренер СКА Валерий Брагин.

СКА набрал четыре очка, вышел в лидеры турнира и гарантировал себе место в финале. Шансы на участие в решающем матче также сохраняют казанский "Ак Барс" (три балла) и уфимский "Салават Юлаев" (два очка), которые вечером проведут очную встречу.