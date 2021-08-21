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    Журналисты заблокированных Зеленским телеканалов попросили Меркель о встрече

    Отмечается, в случае если у канцлера Германии не найдётся времени на неё, то они призвали просто отреагировать на ситуацию.

    21 августа, 12:36
    <p>Ангела Меркель. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/59007/photos/56258" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Ангела Меркель. Фото © Kremlin.ru

    Журналисты украинских телеканалов, заблокированных санкциями президента Незалежной Владимира Зеленского, написали обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая завтра, 22 августа, должна посетить страну. Текст письма опубликован на сайте "112 Украина".

    "Журналисты трёх оппозиционных телеканалов — "112 Украина", NewsOne и ZIK — пользуются этой возможностью (визит Ангелы Меркель на Украину. — Прим. Лайфа) для того, чтобы выразить вам своё уважение и обратиться с просьбой о встрече, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью", — указано в обращении.

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    Представители СМИ также подчеркнули в письме, что встреча продемонстрирует "поддержку со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека". В случае, если у Меркель не найдётся времени на неё, то они попросили просто отреагировать на ситуацию.

    Напомним, что три украинских телеканала прекратили вещание после того, как лидер Незалежной Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против них. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра на YouTube.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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