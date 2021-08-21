Журналисты заблокированных Зеленским телеканалов попросили Меркель о встрече

Журналисты украинских телеканалов, заблокированных санкциями президента Незалежной Владимира Зеленского, написали обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая завтра, 22 августа, должна посетить страну. Текст письма опубликован на сайте "112 Украина".

"Журналисты трёх оппозиционных телеканалов — "112 Украина", NewsOne и ZIK — пользуются этой возможностью (визит Ангелы Меркель на Украину. — Прим. Лайфа) для того, чтобы выразить вам своё уважение и обратиться с просьбой о встрече, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью", — указано в обращении.

Представители СМИ также подчеркнули в письме, что встреча продемонстрирует "поддержку со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека". В случае, если у Меркель не найдётся времени на неё, то они попросили просто отреагировать на ситуацию.