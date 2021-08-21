Джабаров назвал смешными новые санкции США по "Северному потоку – 2"

Новые санкции Соединённых Штатов в отношении "Северного потока – 2" никак не отразятся на реализации данного проекта. Это попросту смешные решения американской администрации, заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это смешные решения. Всё это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от положения США в Афганистане, откуда они позорно бежали. Мы уже привыкли к этим санкциям, они на нас не влияют. "Северный поток – 2" уже близок к завершению", — отметил сенатор в беседе с РИА "Новости".