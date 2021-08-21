Джабаров назвал смешными новые санкции США по "Северному потоку – 2"
Сенатор напомнил, что данный проект уже близок к завершению и введённые ограничения на нём уже не скажутся.
Новые санкции Соединённых Штатов в отношении "Северного потока – 2" никак не отразятся на реализации данного проекта. Это попросту смешные решения американской администрации, заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Это смешные решения. Всё это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от положения США в Афганистане, откуда они позорно бежали. Мы уже привыкли к этим санкциям, они на нас не влияют. "Северный поток – 2" уже близок к завершению", — отметил сенатор в беседе с РИА "Новости".
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против "Северного потока – 2" накануне. В обновлённый перечень компаний также вошли структуры и суда, против которых ранее уже вводились рестрикции из-за газопровода.
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