Актёра Валерия Гаркалина доставили в больницу с травмой головы

В ночь на 21 августа актёр Валерий Гаркалин был доставлен в больницу с травмой головы, однако врачи отпустили его в связи с отсутствием показаний для госпитализации. Об этом РИА ФАН сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда отвезли артиста. Сам актёр на звонки не отвечает, журналистам удалось связаться с его дочерью.

"Я ничего не могу вам сказать. Я ничего не знаю. Нахожусь за городом, поэтому ничего прокомментировать не могу", — сообщила его дочь.