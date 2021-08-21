НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Актёра Валерия Гаркалина доставили в больницу с травмой головы

    Его дочь сообщила, что не может прокомментировать ситуацию, так как находится сейчас за городом.

    21 августа, 12:16
    <p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/944/foto/i2/359258/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Валерий Гаркалин </a></p>

    Фото © Валерий Гаркалин

    В ночь на 21 августа актёр Валерий Гаркалин был доставлен в больницу с травмой головы, однако врачи отпустили его в связи с отсутствием показаний для госпитализации. Об этом РИА ФАН сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда отвезли артиста. Сам актёр на звонки не отвечает, журналистам удалось связаться с его дочерью.

    "Я ничего не могу вам сказать. Я ничего не знаю. Нахожусь за городом, поэтому ничего прокомментировать не могу", — сообщила его дочь.

    Актёр Борис Щербаков попал в больницу из-за положительного ПЦР-теста

    Актёр Борис Щербаков попал в больницу из-за положительного ПЦР-теста

    Ранее Лайф сообщал, что актёр сериала "Полицейский с Рублёвки" Роман Попов был госпитализирован прямо со съёмок. Позднее он рассказал Лайфу о своём состоянии и отметил, что причиной стала усталость, которая накопилась в результате трудоёмкой работы перед "выходом сенсации".

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1