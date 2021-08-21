Актёра Валерия Гаркалина доставили в больницу с травмой головы
Его дочь сообщила, что не может прокомментировать ситуацию, так как находится сейчас за городом.
Фото © Валерий Гаркалин
В ночь на 21 августа актёр Валерий Гаркалин был доставлен в больницу с травмой головы, однако врачи отпустили его в связи с отсутствием показаний для госпитализации. Об этом РИА ФАН сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда отвезли артиста. Сам актёр на звонки не отвечает, журналистам удалось связаться с его дочерью.
"Я ничего не могу вам сказать. Я ничего не знаю. Нахожусь за городом, поэтому ничего прокомментировать не могу", — сообщила его дочь.
Ранее Лайф сообщал, что актёр сериала "Полицейский с Рублёвки" Роман Попов был госпитализирован прямо со съёмок. Позднее он рассказал Лайфу о своём состоянии и отметил, что причиной стала усталость, которая накопилась в результате трудоёмкой работы перед "выходом сенсации".
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