Задержаны все семеро беглецов из психдиспансера в Бурятии

Сотрудники правоохранительных органов задержали всех семерых осуждённых, которые сбежали из психоневрологического диспансера в посёлке Новая Брянь в Бурятии. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по Республике Бурятия работает очень оперативно!" — написал он в "Фейсбуке".