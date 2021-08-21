Задержаны все семеро беглецов из психдиспансера в Бурятии
Они были осуждены по различным уголовным статьям, но из-за ментальных расстройств находились на принудительном лечении.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали всех семерых осуждённых, которые сбежали из психоневрологического диспансера в посёлке Новая Брянь в Бурятии. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по Республике Бурятия работает очень оперативно!" — написал он в "Фейсбуке".
Беглецы были осуждены по различным статьям — от кражи до вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью, но находились на принудительном лечении. У всех диагностированы психические заболевания, в частности — умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения.
Напомним, инцидент произошёл сегодня в 13:30 по местному времени. После прогулки несколько заключённых ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Позже двоих из них поймали. Всего беглецов было семеро. Все они находились в психбольнице на принудительном лечении.
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