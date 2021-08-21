Крушили всё вокруг: Бунт пациентов психбольницы в Бурятии попал на видео

На кадрах видно, как разъярённые мужчины устраивают погром в отделении — разбивают окна, выламывают решётки и раскидывают их по отделению. После этого семеро участников дебоша покинули медучреждение.