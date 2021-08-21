НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Крушили всё вокруг: Бунт пациентов психбольницы в Бурятии попал на видео

    На кадрах видно, как разъярённые мужчины устраивают погром в отделении — разбивают окна, выламывают решётки и раскидывают их по отделению. После этого семеро участников дебоша покинули медучреждение.

    21 августа, 12:01

    Бунт пациентов психбольницы в Бурятии попал на видео. Видео © LIFE

    В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлён бунт пациентов в психоневрологическом диспансере в Бурятии.

    На кадрах видно, как разъярённые мужчины устраивают погром в отделении — разбивают окна и выламывают решётки и раскидывают их по отделению. После этого семеро участников дебоша покинули медучреждение.

    В Бурятии объявили вознаграждение за помощь в поимке беглецов из психбольницы

    В Бурятии объявили вознаграждение за помощь в поимке беглецов из психбольницы

    Как уже сообщал Лайф, побег произошёл на фоне бунта в лечебнице, в ходе которого заключённые ранили санитара и выбили решётки на окнах. Спрыгнув со второго этажа, они перелезли через забор и скрылись. Власти республики объявили вознаграждение за помощь в поимке беглецов.


    Выломали решётки и выпрыгнули из окна: Лайф узнал подробности побега осуждённых из психбольницы в Бурятии

    Выломали решётки и выпрыгнули из окна: Лайф узнал подробности побега осуждённых из психбольницы в Бурятии

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1