Крушили всё вокруг: Бунт пациентов психбольницы в Бурятии попал на видео
На кадрах видно, как разъярённые мужчины устраивают погром в отделении — разбивают окна, выламывают решётки и раскидывают их по отделению. После этого семеро участников дебоша покинули медучреждение.
Бунт пациентов психбольницы в Бурятии попал на видео. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлён бунт пациентов в психоневрологическом диспансере в Бурятии.
На кадрах видно, как разъярённые мужчины устраивают погром в отделении — разбивают окна и выламывают решётки и раскидывают их по отделению. После этого семеро участников дебоша покинули медучреждение.
Как уже сообщал Лайф, побег произошёл на фоне бунта в лечебнице, в ходе которого заключённые ранили санитара и выбили решётки на окнах. Спрыгнув со второго этажа, они перелезли через забор и скрылись. Власти республики объявили вознаграждение за помощь в поимке беглецов.
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