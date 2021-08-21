В Бурятии задержали ещё двух осуждённых, сбежавших из психбольницы

Полицейские задержали ещё двоих заключённых, которые сегодня днём сбежали из психоневрологического диспансера в бурятском посёлке Новая Брянь. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, одного из мужчин заметила местная жительница. Она узнала в нём беглеца из клиники и сразу сообщила в полицию. Третий задержанный — Александр Расов, имя четвёртого уточняется.