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    В Бурятии задержали ещё двух осуждённых, сбежавших из психбольницы

    Теперь на свободе остаются трое пациентов. Их поисками активно занимается полиция.

    21 августа, 11:58

    Задержание одного из беглецов из бурятской психбольницы. Видео © Соцсети

    Полицейские задержали ещё двоих заключённых, которые сегодня днём сбежали из психоневрологического диспансера в бурятском посёлке Новая Брянь. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

    По словам нашего собеседника, одного из мужчин заметила местная жительница. Она узнала в нём беглеца из клиники и сразу сообщила в полицию. Третий задержанный — Александр Расов, имя четвёртого уточняется.

    Появилось видео побега заключённых из бурятской психбольницы

    Появилось видео побега заключённых из бурятской психбольницы

    Напомним, что побег произошёл на фоне бунта в лечебнице, в ходе которого заключённые ранили санитара и выбили решётки на окнах. Спрыгнув со второго этажа, они перелезли через забор и скрылись. Власти республики объявили вознаграждение за помощь в поимке беглецов. На данный момент на свободе остаются три человека. Лайф публиковал их фотографии.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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