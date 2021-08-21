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    Польша обвинила Минск и Москву в миграционном кризисе на границе с Белоруссией

    Глава Минобороны республики попросил оппозиционных политиков в стране "не быть полезными идиотами" и одуматься.

    21 августа, 11:54
    <p>Фото © ТАСC / EPA / ARTUR RESZKO POLAND OUT</p>

    Фото © ТАСC / EPA / ARTUR RESZKO POLAND OUT

    Наплыв мигрантов на польско-белорусской границе является результатом "грязной игры" Белоруссии и России. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в своём твиттере.

    "Повреждение забора также является следствием действий спецслужб Белоруссии, что видно на фотографиях. Оппозиционные депутаты и их деятельность на границе укладываются в сценарий Лукашенко. Не будьте полезными идиотами, опомнитесь!" — обратился к читателям Блащак.

    К своему посту он прикрепил фотографии самодельной деревянной лестницы, которую обнаружили на границе двух стран. Министр уточнил, что общая граница с Белоруссией закрывается с польской стороны. Возведено более 100 километров заграждений, планируется ещё 50 километров.

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    Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский ранее отметил, что заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве является предупреждением для Варшавы.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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