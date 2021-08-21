Польша обвинила Минск и Москву в миграционном кризисе на границе с Белоруссией

Наплыв мигрантов на польско-белорусской границе является результатом "грязной игры" Белоруссии и России. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в своём твиттере.

Problem na granicy 🇵🇱-🇧🇾 to brudna gra Łukaszenki i Kremla. Uszkodzenie ogrodzenia to także efekt działaności 🇧🇾 służb, co widać na zdjęciach. Posłowie opozycji i ich happeningi na granicy wpisują się w scenariusz Łukaszenki. Nie bądźcie pożytecznymi idiotami, opamiętajcie się! pic.twitter.com/CbLxZ8W9Zw — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 21, 2021

"Повреждение забора также является следствием действий спецслужб Белоруссии, что видно на фотографиях. Оппозиционные депутаты и их деятельность на границе укладываются в сценарий Лукашенко. Не будьте полезными идиотами, опомнитесь!" — обратился к читателям Блащак.

К своему посту он прикрепил фотографии самодельной деревянной лестницы, которую обнаружили на границе двух стран. Министр уточнил, что общая граница с Белоруссией закрывается с польской стороны. Возведено более 100 километров заграждений, планируется ещё 50 километров.