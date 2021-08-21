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    Появилось видео побега заключённых из бурятской психбольницы

    Мужчины перелезли через высокий забор и спокойно покинули место заключения.

    21 августа, 11:46

    Момент побега заключённых из бурятской психбольницы. Видео © Соцсети

    В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором запечатлён момент побега заключённых из бурятского психоневрологического диспансера в посёлке Новая Брянь.

    На кадрах видно, как мужчины один за другим перелезают через высокий забор, после чего неспешно удаляются. Позже двоих из них поймают полицейские. Поиски оставшихся пятерых продолжаются.

    Лайф публикует фото сбежавших из психбольницы в Бурятии осуждённых

    Лайф публикует фото сбежавших из психбольницы в Бурятии осуждённых

    Как уже сообщал Лайф, побег произошёл на фоне бунта в лечебнице, в ходе которого заключённые ранили санитара и выбили решётки на окнах. Спрыгнув со второго этажа, они перелезли через забор и скрылись. Власти республики объявили вознаграждение за помощь в поимке беглецов.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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