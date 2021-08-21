Появилось видео побега заключённых из бурятской психбольницы

В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором запечатлён момент побега заключённых из бурятского психоневрологического диспансера в посёлке Новая Брянь.

На кадрах видно, как мужчины один за другим перелезают через высокий забор, после чего неспешно удаляются. Позже двоих из них поймают полицейские. Поиски оставшихся пятерых продолжаются.