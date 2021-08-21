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    "Смотрите, я — Моана!": Блогерша Лена Миро высмеяла Киркорова за сумку-самолёт на "Новой волне"

    Она также прошлась по остальным знаменитостям, среди которых — певица Клава Кока и телеведущий Андрей Малахов. Впрочем, по мнению Миро,"остальные выглядят ещё хуже".

    21 августа, 12:08
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/fkirkorov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

    Фото © Instagram / fkirkorov

    Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала образы звёзд отечественного шоу-бизнеса на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", который стартовал 19 августа в Сочи. Так, больше всех досталось певцу Филиппу Киркорову, который похвастался перед публикой новой сумкой от Louis Vuitton.

    "Сумка-самолёт за 2,5 миллиона рублей в вытянутых руках Киркорова — именно так я представляла себе Моану с убитым гигантским крабом. Смотрите, я — Моана! (Главная героиня одноимённого диснеевского мультфильма. — Прим. Лайфа) Я победила краба! Девочек жалко — стоят в форме "Аэрофлота", потеют и тянут улыбки", — цитирует Миро радио "Комсомольская правда".

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    Блогерша также прошлась по остальным знаменитостям, среди которых — певица Клава Кока и телеведущий Андрей Малахов. Их образы Миро назвала колхозными и вычурными, при этом она добавила, что "остальные выглядят ещё хуже".

    Ранее Лена Миро пристыдила Джигана и Самойлову за "издевательства над тигрятами и детьми". По её мнению, диким животным не место в неволе, где они могут нанести серьёзный вред окружающим.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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