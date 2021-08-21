Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала образы звёзд отечественного шоу-бизнеса на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", который стартовал 19 августа в Сочи. Так, больше всех досталось певцу Филиппу Киркорову, который похвастался перед публикой новой сумкой от Louis Vuitton.

"Сумка-самолёт за 2,5 миллиона рублей в вытянутых руках Киркорова — именно так я представляла себе Моану с убитым гигантским крабом. Смотрите, я — Моана! (Главная героиня одноимённого диснеевского мультфильма. — Прим. Лайфа) Я победила краба! Девочек жалко — стоят в форме "Аэрофлота", потеют и тянут улыбки", — цитирует Миро радио "Комсомольская правда".

Блогерша также прошлась по остальным знаменитостям, среди которых — певица Клава Кока и телеведущий Андрей Малахов. Их образы Миро назвала колхозными и вычурными, при этом она добавила, что "остальные выглядят ещё хуже".