Признавшегося в съёмках детского порно депутата от КПРФ лишили мандата
Однако причиной этому послужила вовсе не скандальная история, а то, что народный избранник забыл отчитаться о доходах.
Алексей Анищенко. Фото © Соцсети
Депутата от партии КПРФ Покровского сельского поселения Омской области Алексея Анищенко, который снимал детское порно вместе с женой, лишили мандата. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Отмечается, что причиной такого решения стала вовсе не скандальная история с запрещённым контентом: Анищенко был лишён депутатского статуса после того, как нарушил федеральный закон, забыв отчитаться о доходах. Сейчас он находится в СИЗО, однако известно, что из Коммунистической партии его так и не исключили.
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Напомним, первоначально 27-летний Алексей Анищенко проходил по уголовному делу своей 22-летней супруги свидетелем. Однако после ряда экспертиз было установлено, что депутат сам участвовал в съёмках, за что был отправлен под арест.
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