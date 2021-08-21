Признавшегося в съёмках детского порно депутата от КПРФ лишили мандата

Депутата от партии КПРФ Покровского сельского поселения Омской области Алексея Анищенко, который снимал детское порно вместе с женой, лишили мандата. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что причиной такого решения стала вовсе не скандальная история с запрещённым контентом: Анищенко был лишён депутатского статуса после того, как нарушил федеральный закон, забыв отчитаться о доходах. Сейчас он находится в СИЗО, однако известно, что из Коммунистической партии его так и не исключили.