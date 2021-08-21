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    Признавшегося в съёмках детского порно депутата от КПРФ лишили мандата

    Однако причиной этому послужила вовсе не скандальная история, а то, что народный избранник забыл отчитаться о доходах.

    21 августа, 12:15
    <p>Алексей Анищенко. Фото © Соцсети</p>

    Алексей Анищенко. Фото © Соцсети

    Депутата от партии КПРФ Покровского сельского поселения Омской области Алексея Анищенко, который снимал детское порно вместе с женой, лишили мандата. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

    Отмечается, что причиной такого решения стала вовсе не скандальная история с запрещённым контентом: Анищенко был лишён депутатского статуса после того, как нарушил федеральный закон, забыв отчитаться о доходах. Сейчас он находится в СИЗО, однако известно, что из Коммунистической партии его так и не исключили.

    Омский депутат признался в интимной близости со школьницей вслед за рассказавшей о съёмках порно женой

    Омский депутат признался в интимной близости со школьницей вслед за рассказавшей о съёмках порно женой

    Напомним, первоначально 27-летний Алексей Анищенко проходил по уголовному делу своей 22-летней супруги свидетелем. Однако после ряда экспертиз было установлено, что депутат сам участвовал в съёмках, за что был отправлен под арест.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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