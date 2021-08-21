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    Киев выразил Москве протест из-за санкций против главы МИД и секретаря СНБО

    В Незалежной назвали действия России провокацией накануне саммита "Крымская платформа", который состоится 23 августа.

    21 августа, 12:26
    <p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158209368948389&set=pb.690053388.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Dmytro Kuleba</a></p>

    Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

    В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

    "МИД выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых Правительством РФ вводятся так называемые специальные экономические меры", — говорится в сообщении министерства.

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    Киев также называет действия России провокацией накануне саммита "Крымская платформа" 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос "возвращения" полуострова.

    Ранее сообщалось, что Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО. Перечень включает 70 фамилий, среди мер против них — замораживание счетов, ценных бумаг и имущества на территории России. Секретарь СНБО Украины счёл введённые против него рестрикции "лучшим подарком" и лучшей оценкой своей работы в отстаивании национальных интересов Незалежной.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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