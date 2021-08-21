Киев выразил Москве протест из-за санкций против главы МИД и секретаря СНБО
В Незалежной назвали действия России провокацией накануне саммита "Крымская платформа", который состоится 23 августа.
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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.
"МИД выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых Правительством РФ вводятся так называемые специальные экономические меры", — говорится в сообщении министерства.
Киев также называет действия России провокацией накануне саммита "Крымская платформа" 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос "возвращения" полуострова.
Ранее сообщалось, что Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО. Перечень включает 70 фамилий, среди мер против них — замораживание счетов, ценных бумаг и имущества на территории России. Секретарь СНБО Украины счёл введённые против него рестрикции "лучшим подарком" и лучшей оценкой своей работы в отстаивании национальных интересов Незалежной.
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