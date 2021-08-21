Киев выразил Москве протест из-за санкций против главы МИД и секретаря СНБО

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

"МИД выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых Правительством РФ вводятся так называемые специальные экономические меры", — говорится в сообщении министерства.

Киев также называет действия России провокацией накануне саммита "Крымская платформа" 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос "возвращения" полуострова.