Под Ивановом подросток попал на камеры с незнакомцем на вокзале и бесследно исчез

Видео © Управление МВД России по Ивановской области

В Ивановской области пропал десятилетний мальчик. Школьник вышел из дома накануне в 11 утра, однако обратно так и не вернулся. Как сообщили в региональном СУ СК, по факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В ходе разыскных мероприятий полицейские установили, что 10-летний Никита Вахляев был на автовокзале в родной Кинешме. Причём вместе с ним правоохранители заметили неизвестного мужчину — они попали на камеру наблюдения, установленную в зале. Личность спутника ребёнка уже установлена.

Пропавший Никита Вахляев. Фото © IvanovoNews

"Им является 23-летний гражданин, имеющий регистрацию в Татарстане. Мужчина временно находился в городе Кинешма, где, предположительно, снимал квартиру и познакомился с пропавшим ребёнком. Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешма зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днём 20 августа", — уточнили в следственном управлении.

Правоохранители не исключают, что сейчас подросток может находиться в Иванове. Приметы пропавшего мальчика: на вид 10-12 лет, плотного телосложения, волосы короткие русые, шрам на левой брови. Был одет в красную футболку с изображением волка, синие шорты и чёрные кеды.