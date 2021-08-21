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    Под Ивановом подросток попал на камеры с незнакомцем на вокзале и бесследно исчез

    Приметы пропавшего мальчика: на вид 10-12 лет, плотного телосложения, волосы короткие русые, шрам на левой брови. Был одет в красную футболку с изображением волка, синие шорты и чёрные кеды.

    21 августа, 12:42

    Видео © Управление МВД России по Ивановской области

    В Ивановской области пропал десятилетний мальчик. Школьник вышел из дома накануне в 11 утра, однако обратно так и не вернулся. Как сообщили в региональном СУ СК, по факту исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

    В ходе разыскных мероприятий полицейские установили, что 10-летний Никита Вахляев был на автовокзале в родной Кинешме. Причём вместе с ним правоохранители заметили неизвестного мужчину — они попали на камеру наблюдения, установленную в зале. Личность спутника ребёнка уже установлена.

    Пропавший Никита Вахляев. Фото © IvanovoNews

    Пропавший Никита Вахляев. Фото © IvanovoNews

    "Им является 23-летний гражданин, имеющий регистрацию в Татарстане. Мужчина временно находился в городе Кинешма, где, предположительно, снимал квартиру и познакомился с пропавшим ребёнком. Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешма зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днём 20 августа", — уточнили в следственном управлении.

    Правоохранители не исключают, что сейчас подросток может находиться в Иванове. Приметы пропавшего мальчика: на вид 10-12 лет, плотного телосложения, волосы короткие русые, шрам на левой брови. Был одет в красную футболку с изображением волка, синие шорты и чёрные кеды.

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    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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