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    "Это очень больно": Ивлеева и Элджей впервые раскрыли подробности расставания

    Поклонники пары давно заподозрили неладное — они всё реже стали появляться на публике вместе и пренебрегали ношением обручальных колец.

    21 августа, 13:10
    <p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CMZTve0Aucz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/_agentgirl_</a></p>

    Фото © Instagram/_agentgirl_

    Телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, официально заявили, что намерены расстаться после двух лет брака. Супруги рассказали об этом в интервью журналу Tatler. Причём каждый общался с изданием отдельно и вышло сразу два материала.

    "Всё это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырёх. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и всё: "Давай, чао-какао!" Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать", — рассказала изданию Ивлеева.

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    Она отметила, что до сих пор "очень сильно любит" и Элджей останется для неё родным человеком. Рэпер также заявил, что они с Анастасией навсегда будут друзьями.

    "Настя — человек, с которым можно обсудить абсолютно всё, и она всё поймёт. Для нас нет запретных тем. Мы сошлись уже сформировавшимися, осознанными личностями, мы ценим достижения и победы каждого и навсегда останемся друзьями и поддержкой друг другу", — сказал Элджей.

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    Напомним, что у фанатов блогерши и музыканта предположения о возможном разводе звёздной пары возникли ещё в конце июня. Тогда Лайф писал, что Элджей клипом о расставании подогрел слухи о разводе с Ивлеевой. Кроме того, перед этим супруги стали появляться на публике без обручальных колец и всё реже выходить в свет вместе.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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