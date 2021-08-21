Телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, официально заявили, что намерены расстаться после двух лет брака. Супруги рассказали об этом в интервью журналу Tatler. Причём каждый общался с изданием отдельно и вышло сразу два материала.

"Всё это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырёх. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и всё: "Давай, чао-какао!" Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать", — рассказала изданию Ивлеева.

Она отметила, что до сих пор "очень сильно любит" и Элджей останется для неё родным человеком. Рэпер также заявил, что они с Анастасией навсегда будут друзьями.

"Настя — человек, с которым можно обсудить абсолютно всё, и она всё поймёт. Для нас нет запретных тем. Мы сошлись уже сформировавшимися, осознанными личностями, мы ценим достижения и победы каждого и навсегда останемся друзьями и поддержкой друг другу", — сказал Элджей.