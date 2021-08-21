В Киеве начались задержания на митинге против патриарха Варфоломея

Киевская полиция начала задержания участников масштабной протестной акции прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) у стен Верховной рады. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Участники митинга выступают против деятельности патриарха Константинопольского Варфоломея, который ранее создал Православную церковь Украины, поскольку это стало причиной жёсткого противостояния на религиозной почве и насильного захвата храмов УПЦ.

Первым задержанным стал мужчина с плакатом "Андреевская церковь — достояние православия, а не сатанизма". Как отмечает издание, украинские полицейские получили команду жестоко пресекать любые попытки развернуть плакаты с негативными высказываниями в адрес патриарха Варфоломея.