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Опубликовано 21 августа 2021, 13:11

Акинфеев побил рекорд по количеству матчей в чемпионате России

Фото © ПФК ЦСКА

Фото © ПФК ЦСКА

В мае 2003 года 35-летний вратарь впервые сыграл в чемпионате страны.

Матч против грозненского "Ахмата" стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 490-м за карьеру в чемпионате России по футболу. По этому показателю голкипер побил рекорд, установленный в 2018 году.

Достижение принадлежало бывшему партнёру Акинфеева по армейскому клубу и сборной страны Сергею Игнашевичу.

Акинфеев дебютировал в чемпионате России в мае 2003 года. С тех пор 35-летний вратарь бессменно защищает ворота красно-синих.

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Помимо Игнашевича и Акинфеева, отметку в 400 матчей в национальном первенстве также преодолели Сергей Семак (456 игр), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).

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Роман Фейгин
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