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    Акинфеев побил рекорд по количеству матчей в чемпионате России

    35-летний голкипер дебютировал в первенстве страны в мае 2003 года.

    21 августа, 13:11
    <p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

    Фото © ПФК ЦСКА

    Матч против грозненского "Ахмата" стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 490-м за карьеру в чемпионате России по футболу. По этому показателю голкипер побил рекорд, установленный в 2018 году.

    Достижение принадлежало бывшему партнёру Акинфеева по армейскому клубу и сборной страны Сергею Игнашевичу.

    Акинфеев дебютировал в чемпионате России в мае 2003 года. С тех пор 35-летний вратарь бессменно защищает ворота красно-синих.

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    Помимо Игнашевича и Акинфеева, отметку в 400 матчей в национальном первенстве также преодолели Сергей Семак (456 игр), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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