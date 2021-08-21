Акинфеев побил рекорд по количеству матчей в чемпионате России
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В мае 2003 года 35-летний вратарь впервые сыграл в чемпионате страны.
Матч против грозненского "Ахмата" стал для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 490-м за карьеру в чемпионате России по футболу. По этому показателю голкипер побил рекорд, установленный в 2018 году.
Достижение принадлежало бывшему партнёру Акинфеева по армейскому клубу и сборной страны Сергею Игнашевичу.
Акинфеев дебютировал в чемпионате России в мае 2003 года. С тех пор 35-летний вратарь бессменно защищает ворота красно-синих.
Помимо Игнашевича и Акинфеева, отметку в 400 матчей в национальном первенстве также преодолели Сергей Семак (456 игр), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).