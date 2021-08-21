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    Лавров обсудил обострение в Афганистане с главой МИД Пакистана

    Стороны договорились наладить межафганский диалог для формирования правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в республике.

    21 августа, 13:22
    <p>Сергей Лавров. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60511/photos/58923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обстановку в Афганистане, где пришли к власти представители движения "Талибан"*, с главой МИД Пакистана Шахом Куреши. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, телефонная беседа состоялась по инициативе пакистанской стороны.

    "Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной "тройки", в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в этой стране", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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    Отмечается, что Лавров и Куреши затронули темы развития российско-пакистанских отношений, в частности, речь шла о подготовке очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Главы МИД также поговорили о перспективах взаимодействия стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на других международных площадках.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.


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    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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