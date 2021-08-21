Лавров обсудил обострение в Афганистане с главой МИД Пакистана
Стороны договорились наладить межафганский диалог для формирования правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в республике.
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обстановку в Афганистане, где пришли к власти представители движения "Талибан"*, с главой МИД Пакистана Шахом Куреши. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, телефонная беседа состоялась по инициативе пакистанской стороны.
"Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной "тройки", в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в этой стране", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Лавров и Куреши затронули темы развития российско-пакистанских отношений, в частности, речь шла о подготовке очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Главы МИД также поговорили о перспективах взаимодействия стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на других международных площадках.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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