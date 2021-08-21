Лавров обсудил обострение в Афганистане с главой МИД Пакистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил обстановку в Афганистане, где пришли к власти представители движения "Талибан"*, с главой МИД Пакистана Шахом Куреши. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, телефонная беседа состоялась по инициативе пакистанской стороны.

"Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной "тройки", в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в этой стране", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Лавров и Куреши затронули темы развития российско-пакистанских отношений, в частности, речь шла о подготовке очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Главы МИД также поговорили о перспективах взаимодействия стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на других международных площадках.