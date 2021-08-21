Пожар охватил крышу гостиницы в центре Ульяновска
На данный момент подробности о причинах возгорания уточняются.
Фото © Соцсети
В центре Ульяновска горит крыша гостиницы "Советская", которая находится рядом с Соборной площадью и администрацией области. Очевидцы утверждают, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.
В центре Ульяновска загорелась крыша гостиницы. Видео © Соцсети
Видео пожара в центре Ульяновска появилось в местных пабликах. В Сети продолжают появляться фото с клубами чёрного дыма в центре города. На данный момент подробности о причинах возгорания уточняются.
На этой неделе в Краснодаре загорелся один из крупнейших ТЦ в Европе, эвакуировали 1,5 тысячи человек. Прибывшие на место пожарные выяснили, что на внутреннем паркинге загорелась кабина грузовика.
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