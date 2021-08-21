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    Пожар охватил крышу гостиницы в центре Ульяновска

    На данный момент подробности о причинах возгорания уточняются.

    21 августа, 13:21

    Фото © Соцсети

    В центре Ульяновска горит крыша гостиницы "Советская", которая находится рядом с Соборной площадью и администрацией области. Очевидцы утверждают, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

    В центре Ульяновска загорелась крыша гостиницы. Видео © Соцсети

    Видео пожара в центре Ульяновска появилось в местных пабликах. В Сети продолжают появляться фото с клубами чёрного дыма в центре города. На данный момент подробности о причинах возгорания уточняются.

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    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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