Захарова удивилась отказу Испании пустить корабли ВМФ России в порт Сеуты
Там напомнили о положительной практике, которая сложилась между странами в части захода судов РФ в испанские порты.
Фото © ТАСС/ Лев Федосеев
В России с недоумением узнали об отказе испанских властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно на фоне положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнёрстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию", — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Официального представителя МИД России также удивил тот факт, что испанские официальные лица допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны. Захарова объяснила это желанием Испании "продемонстрировать своё равнение на русофобское крыло НАТО" перед подготовкой саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году.
Напомним, что власти Испании не разрешили двум российским кораблям войти в порт Сеута (расположен на северном побережье Африки, прямо напротив Гибралтара). Речь идёт о большом противолодочном корабле "Вице-адмирал Кулаков" и спасательном буксире "Алтай" с 350 членами экипажа. Они совершают поход в Средиземное море.
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