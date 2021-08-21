Захарова удивилась отказу Испании пустить корабли ВМФ России в порт Сеуты

В России с недоумением узнали об отказе испанских властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно на фоне положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнёрстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию", — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Официального представителя МИД России также удивил тот факт, что испанские официальные лица допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны. Захарова объяснила это желанием Испании "продемонстрировать своё равнение на русофобское крыло НАТО" перед подготовкой саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году.