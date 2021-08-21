Китайцев умилил сентиментальный жест Путина на встрече с Меркель
Они отметили, что встреча двух лидеров прошла в особом ключе из-за скорого ухода канцлера с политической арены.
Фото © Kremlin Press Office / Anadolu Agency via Getty Images
Букет для канцлера ФРГ Ангелы Меркель раскрывает президента России Владимира Путина как твёрдого и вежливого человека, которому "присуща романтика". Такое предположение выдвинули в статье на китайском медиапортале Sohu, прокомментировав сентиментальный жест российского лидера на переговорах с коллегой в Кремле.
Аналитики сочли, что преподнесённый Меркель букет является совокупностью прагматических соображений и определённого символизма. Оба лидера знакомы друг с другом дольше других действующих глав крупных держав. Нынешний визит в Россию для Меркель стал последним, поскольку через месяц она покинет политическую арену.
Как отмечает автор статьи, у сторон есть точки взаимопонимания, но есть и некоторые разногласия по ряду вопросов. Однако "прощальная поездка" Меркель в итоге прошла в позитивном ключе.
Напомним, Ангела Меркель решила посетить Россию перед запланированной заранее поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится 22 августа. Канцлер Германии перед началом переговоров возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа.
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