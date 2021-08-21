Китайцев умилил сентиментальный жест Путина на встрече с Меркель

Букет для канцлера ФРГ Ангелы Меркель раскрывает президента России Владимира Путина как твёрдого и вежливого человека, которому "присуща романтика". Такое предположение выдвинули в статье на китайском медиапортале Sohu, прокомментировав сентиментальный жест российского лидера на переговорах с коллегой в Кремле.

Аналитики сочли, что преподнесённый Меркель букет является совокупностью прагматических соображений и определённого символизма. Оба лидера знакомы друг с другом дольше других действующих глав крупных держав. Нынешний визит в Россию для Меркель стал последним, поскольку через месяц она покинет политическую арену.