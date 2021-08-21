НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    В давке у аэропорта Кабула погибло несколько человек

    Известно, что британские военные пытались помочь людям в толпе, чтобы тех не сбили с ног.

    21 августа, 14:00
    <p>Кадр из видео © Соцсети</p>

    Кадр из видео © Соцсети

    В аэропорту Кабула из-за давки погибло как минимум три человека, сообщает корреспондент телеканала Sky News Стюарт Рамзи.

    Журналист заявил, что видел "по крайней мере три тела", которые вытащили из толпы у воздушной гавани. Также сообщается, что британские военные пытались помочь людям в толпе, чтобы тех не сбили с ног.

    Спят на голой земле: Афганцы показали Лайфу, как раздают оставшимся без жилья соотечественникам ковры для ночёвки на улицах

    Спят на голой земле: Афганцы показали Лайфу, как раздают оставшимся без жилья соотечественникам ковры для ночёвки на улицах

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Путин и Эрдоган договорились о координации по афганской тематике

      сегодня в 14:24

      "Заберите наших детей": На видео попало, как афганская мама кинула младенца через колючую проволоку

      19 августа, 11:35

      "Всё это выглядит жалко": Захарова пообещала жёсткий и адекватный ответ РФ на новые санкции США

      сегодня в 14:51

      Российских водителей предупредили об изменении в дорожных знаках с 1 сентября

      сегодня в 15:19

      Опубликовано видео допроса сбежавших из психдиспансера в Бурятии осуждённых

      сегодня в 15:15

      Новости партнеров

      Layer 1