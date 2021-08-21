В давке у аэропорта Кабула погибло несколько человек
Известно, что британские военные пытались помочь людям в толпе, чтобы тех не сбили с ног.
Кадр из видео © Соцсети
В аэропорту Кабула из-за давки погибло как минимум три человека, сообщает корреспондент телеканала Sky News Стюарт Рамзи.
Журналист заявил, что видел "по крайней мере три тела", которые вытащили из толпы у воздушной гавани. Также сообщается, что британские военные пытались помочь людям в толпе, чтобы тех не сбили с ног.
Спят на голой земле: Афганцы показали Лайфу, как раздают оставшимся без жилья соотечественникам ковры для ночёвки на улицах
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0