Талибы заявили о создании в Кабуле комитета по вопросам СМИ
Стоит отметить, что сейчас журналисты переживают сложнейший период. В частности, им постоянно поступают угрозы, многие издания были вынуждены закрыться.
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Представители радикального движения "Талибан"* решили вплотную заняться средствами массовой информации, доставшимися им от прежнего режима, и поэтому создали в Кабуле трёхсторонний комитет по вопросам СМИ.
"Для повышения доверия к СМИ в Кабуле был создан комитет "трио". <...> который займётся проблемами средств массовой информации", — написал пресс-секретарь радикального движения Забихулла Муджахид на своей странице в "Твиттере".
Отмечается, что в состав комитета вошёл зампредседателя Ассоциации по защите СМИ, представитель полиции Кабула, а также представитель комитета по культуре от талибов.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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