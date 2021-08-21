Талибы заявили о создании в Кабуле комитета по вопросам СМИ

Представители радикального движения "Талибан"* решили вплотную заняться средствами массовой информации, доставшимися им от прежнего режима, и поэтому создали в Кабуле трёхсторонний комитет по вопросам СМИ.

"Для повышения доверия к СМИ в Кабуле был создан комитет "трио". <...> который займётся проблемами средств массовой информации", — написал пресс-секретарь радикального движения Забихулла Муджахид на своей странице в "Твиттере".

Отмечается, что в состав комитета вошёл зампредседателя Ассоциации по защите СМИ, представитель полиции Кабула, а также представитель комитета по культуре от талибов.