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    Зеленский утвердил санкции против Анатолия Шария, его супруги и тёщи

    Под ограничениями теперь информационное агентство "Шарий.NET", а также социальные сети, включая ютуб-канал.

    21 августа, 14:19

    Кадр из видео © YouTube / Анатолий Шарий

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против независимого издания "Страна.ua" и его главного редактора Игоря Гужвы. Об этом сообщается на сайте офиса президента.

    Указом утверждается решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об ограничительных мерах в отношении Гужвы, а также директора предприятия Любови Лукашиной и фирм-издателей "Страны.ua" — "Ласмак" и "Маджери".

    "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", отмечается в указе.

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    Другим указом лидер Незалежной утвердил решение СНБО о санкциях против сайта издания. Помимо блокировки издания, также будет закрыт доступ к страницам "Страны.ua" в социальных сетях. Стоит отметить, что сайт издания уже прекратил свою работу. Журналисты издания сообщили, что провайдеры заблокировали домен ua, но они успели перейти на strana.news. Однако в любой момент его тоже могут заблокировать.

    Президент также ввёл в действие решения СНБО о санкциях против блогера Анатолия Шария, его супруги и тёщи. Под ограничениями теперь информационное агентство "Шарий.NET", а также социальные сети, включая ютуб-канал.

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    Ранее Лайф сообщал, что Анатолий Шарий, давно проживающий в Прибалтике, высмеял сообщение СМИ о том, что Печерский суд Киева наложил арест на его имущество, которое в том числе находится за пределами страны: в Испании, РФ, Люксембурге и Канаде.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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