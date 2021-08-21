Зеленский утвердил санкции против Анатолия Шария, его супруги и тёщи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против независимого издания "Страна.ua" и его главного редактора Игоря Гужвы. Об этом сообщается на сайте офиса президента.

Указом утверждается решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об ограничительных мерах в отношении Гужвы, а также директора предприятия Любови Лукашиной и фирм-издателей "Страны.ua" — "Ласмак" и "Маджери".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", — отмечается в указе.

Другим указом лидер Незалежной утвердил решение СНБО о санкциях против сайта издания. Помимо блокировки издания, также будет закрыт доступ к страницам "Страны.ua" в социальных сетях. Стоит отметить, что сайт издания уже прекратил свою работу. Журналисты издания сообщили, что провайдеры заблокировали домен ua, но они успели перейти на strana.news. Однако в любой момент его тоже могут заблокировать.

Президент также ввёл в действие решения СНБО о санкциях против блогера Анатолия Шария, его супруги и тёщи. Под ограничениями теперь информационное агентство "Шарий.NET", а также социальные сети, включая ютуб-канал.