Два лыжника сборной России получили повреждения на соревнованиях в Эстонии

Лыжники сборной России Денис Спицов и Алексей Червоткин попали в завал в масс-старте на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя. Оба спортсмена получили повреждения, не сумев финишировать в гонке.

По словам тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, виновником завала стал один из представителей итальянской команды. Специалист отметил, что Спицов и Червоткин избежали серьёзных травм, но сильно ободрали кожу.

"Итальянец посчитал, что может втиснуться в небольшой просвет в группе, но в результате врезался в Дениса Спицова. А после ещё вылетел на Червоткина. В итоге оба были вынуждены сойти с дистанции, поскольку падение произошло на большой скорости — около 60 км/ч, они очень сильно ободрали кожу. Сотрясений и переломов удалось избежать, но полученные повреждения всё равно будут мешать", — цитирует Бородавко ТАСС.

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