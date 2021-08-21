СМИ: "Спартак" отказался продать Жиго "Торино" за 4 миллиона евро

Московский "Спартак" отказался продать французского защитника команды Самюэля Жиго итальянскому "Торино". Об этом передаёт Metaratings.ru.

По данным издания, итальянский клуб сделал два предложения по поводу покупки Жиго, но на оба получил отказ. Красно-белых не устроила сумма предложенного трансфера.

Ранее сообщалось, что "Торино" готов заплатить за центрального защитника четыре миллиона евро. "Спартак" же рассчитывал выручить на продаже Жиго не менее пяти миллионов.

Французский футболист выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 79 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.