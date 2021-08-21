СМИ: "Спартак" отказался продать Жиго "Торино" за 4 миллиона евро
За красно-белых защитник играет с 2018 года. Ранее сообщалось, что клуб прорабатывает вопрос о получении французом российского гражданства.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" отказался продать французского защитника команды Самюэля Жиго итальянскому "Торино". Об этом передаёт Metaratings.ru.
По данным издания, итальянский клуб сделал два предложения по поводу покупки Жиго, но на оба получил отказ. Красно-белых не устроила сумма предложенного трансфера.
Ранее сообщалось, что "Торино" готов заплатить за центрального защитника четыре миллиона евро. "Спартак" же рассчитывал выручить на продаже Жиго не менее пяти миллионов.
Французский футболист выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 79 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.
Контракт Жиго со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2022 года. Сейчас клуб ведёт переговоры о продлении соглашения. Также прорабатывается вопрос о получении футболистом российского гражданства.
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