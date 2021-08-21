"Спартак" упустил победу в выездном матче с "Арсеналом"

Московский "Спартак" в выездном матче пятого тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с тульским "Арсеналом". Встреча завершилась со счётом 1:1.

Оба мяча были забиты после перерыва. На гол аргентинского нападающего "Спартака" Эсекьеля Понсе хозяева ответили точным ударом полузащитника Даниила Хлусевича.

В третьем матче подряд в стартовый состав красно-белых не попал лидер нападения команды Александр Соболев. Он вышел на замену на 60-й минуте и результативными действиями не отметился.

"Спартак" набрал семь очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с четырьмя баллами — на 13-й строчке.