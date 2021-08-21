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    "Спартак" упустил победу в выездном матче с "Арсеналом"

    На гол Эсекьеля Понсе тульский клуб ответил точным ударом Даниила Хлусевича.

    21 августа, 14:59
    <p>Фото © ФК "Спартак"</p>

    Фото © ФК "Спартак"

    Московский "Спартак" в выездном матче пятого тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с тульским "Арсеналом". Встреча завершилась со счётом 1:1.

    Оба мяча были забиты после перерыва. На гол аргентинского нападающего "Спартака" Эсекьеля Понсе хозяева ответили точным ударом полузащитника Даниила Хлусевича.

    В третьем матче подряд в стартовый состав красно-белых не попал лидер нападения команды Александр Соболев. Он вышел на замену на 60-й минуте и результативными действиями не отметился.

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    "Спартак" набрал семь очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с четырьмя баллами — на 13-й строчке.

    Чемпионат России по футболу

    Премьер-лига. 5-й тур

    "Арсенал" — "Спартак" — 1:1

    Голы: Понсе 76' (0:1), Хлусевич 82' (1:1)

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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