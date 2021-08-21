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    Футболисты "Урала", у которых подозревали коронавирус, не попали в состав на матч с "Динамо"

    Начало матча в Екатеринбурге запланировано на 18:00 по московскому времени в субботу.

    21 августа, 14:39
    <p>Фото © ФК "Урал"</p>

    Фото © ФК "Урал"

    Футболисты екатеринбургского "Урала" Ярослав Годзюр, Алексей Евсеев, Артём Шмыков и Иван Кузьмичёв оказались вне заявки на матч пятого тура чемпионата России против московского "Динамо". Об этом сообщается в твиттере клуба.

    Илья Помазун и Вячеслав Подберёзкин остались в запасе "Урала". В воротах команды дебютирует 22-летний Дмитрий Ландаков, который ранее выступал в первенстве ФНЛ-2. Начало матча в Екатеринбурге запланировано на 18:00 по московскому времени в субботу.

    "Ряд игроков пропускают игру по причине повреждений", — говорится в сообщении пресс-службы "Урала".

    "97 человек сдали отрицательные тесты": РПЛ выступила с заявлением после сообщений о вспышке коронавируса в "Урале"

    "97 человек сдали отрицательные тесты": РПЛ выступила с заявлением после сообщений о вспышке коронавируса в "Урале"

    Ранее СМИ сообщали, что Годзюр, Евсеев, Шмыков, Кузьмичёв, Помазун и Подберёзкин заразились коронавирусной инфекцией. В "Урале" эту информацию опровергали, не подтвердили вспышку CoViD-19 и в РПЛ.

    В турнирной таблице РПЛ "Урал" с одним набранным очком в четырёх встречах занимает последнее — 16-е — место. На прошлой неделе на посту главного тренера команды Юрия Матвеева сменил Игорь Шалимов.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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